Zehn Tage noch, neun Tage, acht … ein ganzes Land zählt die Tage herunter, bis in Israel gewählt wird – obwohl es selbst gar nicht wählen kann. Der Taxifahrer zählt. Der Lehrer. Die Frau, die gerade ein neues Restaurant in Beirut eröffnen will.
Krieg in NahostWarum es Netanjahu nutzen könnte, Iran erneut anzugreifen
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Israels Ministerpräsident redet davon, den „Job zu beenden“ – und auch Donald Trump denkt laut darüber nach. Welche Rechnungen mit Teheran beide noch offen haben.
Von Bernd Dörries, Beirut
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