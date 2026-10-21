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Krieg in NahostWarum es Netanjahu nutzen könnte, Iran erneut anzugreifen

Lesezeit: 3 Min.

Ein Besatzungsmitglied der  USS George Washington , die bei der Aufnahme im September im Arabischen Meer unterwegs war.
Ein Besatzungsmitglied der USS George Washington, die bei der Aufnahme im September im Arabischen Meer unterwegs war.
AFP

Israels Ministerpräsident redet davon, den „Job zu beenden“ – und auch Donald Trump denkt laut darüber nach. Welche Rechnungen mit Teheran beide noch offen haben.

Von Bernd Dörries, Beirut

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Zehn Tage noch, neun Tage, acht … ein ganzes Land zählt die Tage herunter, bis in Israel gewählt wird – obwohl es selbst gar nicht wählen kann. Der Taxifahrer zählt. Der Lehrer. Die Frau, die gerade ein neues Restaurant in Beirut eröffnen will.

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