Am kommenden Dienstag wird in Israel gewählt und der Wahlkampf kreist vor allem um das Thema Sicherheit. Es ist die erste Wahl nach dem Massaker der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas vom 7. Oktober 2023, die erste Wahl nach drei Jahren Krieg und nach vier Jahren, in denen Israel von Rechtsextremen mitregiert wurde. Die Alltagsprobleme der Bürger spielen dagegen seltener eine Rolle. Dabei gäbe es in Israel viel zu besprechen.
Wahlkampf in IsraelBildung auf „Dritte-Welt-Niveau“ und ungeklärte Mordfälle
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Wirtschaft, Wohnen, Kriminalität: Israel hat Probleme, die innenpolitisch angegangen werden müssten. Doch im Wahlkampf werden sie verdrängt.
Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv
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