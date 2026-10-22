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Wahlkampf in IsraelBildung auf „Dritte-Welt-Niveau“ und ungeklärte Mordfälle

Lesezeit: 3 Min.

Der Nachwuchs aus ultraorthodoxen Familien hat nur einen begrenzten Zugang zu Bildung: Seminaristen in einer traditionellen Hochschule für das Studium der Tora und des Talmuds.
Der Nachwuchs aus ultraorthodoxen Familien hat nur einen begrenzten Zugang zu Bildung: Seminaristen in einer traditionellen Hochschule für das Studium der Tora und des Talmuds.
Ohad Zwigenberg/AP Photo

Wirtschaft, Wohnen, Kriminalität: Israel hat Probleme, die innenpolitisch angegangen werden müssten. Doch im Wahlkampf werden sie verdrängt.

Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv

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Am kommenden Dienstag wird in Israel gewählt und der Wahlkampf kreist vor allem um das Thema Sicherheit. Es ist die erste Wahl nach dem Massaker der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas vom 7. Oktober 2023, die erste Wahl nach drei Jahren Krieg und nach vier Jahren, in denen Israel von Rechtsextremen mitregiert wurde. Die Alltagsprobleme der Bürger spielen dagegen seltener eine Rolle. Dabei gäbe es in Israel viel zu besprechen.

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