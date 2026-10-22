Der Nachwuchs aus ultraorthodoxen Familien hat nur einen begrenzten Zugang zu Bildung: Seminaristen in einer traditionellen Hochschule für das Studium der Tora und des Talmuds.

Am kommenden Dienstag wird in Israel gewählt und der Wahlkampf kreist vor allem um das Thema Sicherheit. Es ist die erste Wahl nach dem Massaker der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas vom 7. Oktober 2023, die erste Wahl nach drei Jahren Krieg und nach vier Jahren, in denen Israel von Rechtsextremen mitregiert wurde. Die Alltagsprobleme der Bürger spielen dagegen seltener eine Rolle. Dabei gäbe es in Israel viel zu besprechen.