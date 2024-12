Eine Waffenruhe für den Gazastreifen könnte Insidern zufolge in den kommenden Tagen vereinbart werden. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sei auf dem Weg in die ägyptische Hauptstadt Kairo zu Gesprächen darüber, haben mehrere Insider am Dienstag gesagt. Kurz zuvor hatte der staatliche ägyptische Sender Al-Kahera berichtet, es gebe „umfassende“ Bemühungen Ägyptens und Katars mit allen Parteien um eine Waffenruhe. Die beiden Länder sowie die USA bemühen sich seit langem um eine Feuerpause zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen. Auf deren Überfall auf Südisrael am 7. Oktober 2023 reagierte das israelische Militär mit einer Offensive.