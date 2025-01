Waffenruhe in Nahost

Von Moritz Baumstieger, Tel Aviv

Moran Stela Yanai hat das Grauen schon hinter sich, nach 54 Tagen Geiselhaft in Gaza kam sie 2023 beim ersten Abkommen zwischen der Hamas und Israel frei. Als in dieser Woche die Unterhändler um die Details eines Deals rangen, rief sie auf dem „Platz der Geiseln“ in Tel Aviv ins Mikrofon: „Es geht jetzt nicht um Strategie, es geht jetzt nicht um Politik. Es geht darum, Menschen zu retten.“