In Israel wird über die Zukunft Gazas verhandelt. In einem neu errichteten Koordinationszentrum im südlichen Israel sollen Soldaten mehrerer Staaten über die Zukunft des Gazagebiets beraten. Hilfsorganisationen sind involviert, unter anderem wird über „freiwillige Versöhnungszentren“ und eine mögliche Stabilisierungstruppe diskutiert. Palästinensische Vertreter fehlen. Zum Artikel (SZ Plus)

Prinz Andrew verliert seinen Titel. Der in Verruf geratene Bruder des britischen Königs Charles darf sich künftig nicht mehr Prinz nennen und muss aus der Royal Lodge in Windsor ausziehen. Das teilte der Buckingham Palace mit. Zum Artikel

Trump hat auf seiner Asienreise vor allem Ankündigungen gemacht. Fünf Tage war US-Präsident Trump in Asien unterwegs. Doch er hat wenig getan, um die Beziehungen zu einer Region zu verbessern, in der sich China zur dominierenden Handelsmacht entwickelt - und damit die Rolle der USA übernimmt. Zum Artikel (SZ Plus)

Soziologe verurteilt Vorgehen der Polizei in Rio - trotz der Macht der organisierten Kriminalität. Der blutige Polizeieinsatz in Rio de Janeiro habe das Ziel, möglichst viele Drogenkriminelle zu töten, sagt der Soziologe Luís Flávio Sapori im Interview. Der Einsatz sei trotz der wirtschaftlichen und militärischen Macht der Banden nicht zu rechtfertigen. Zum Artikel

Wie Friedrich Merz versucht, einen Autokraten zu mögen. Mindestens einer der Schlüssel zu praktisch allen großen außenpolitischen Problemen des Kanzlers liegt in Ankara. Zum Antrittsbesuch bei Präsident Erdoğan bringt der Kanzler viele Wünsche mit – und leise Kritik am Umgang mit Oppositionellen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen