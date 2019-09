Ein mutmaßlicher palästinensischer Attentäter liegt nach seiner Festnahme durch israelische Sicherheitskräfte im Krankenhaus. Der 44-Jährige soll der Kopf einer Gruppe sein, die am 23. August mit einem Bombenanschlag eine 17-jährige Israelin im Westjordanland getötet haben soll, bestätigte der israelische Inlandsgeheimdienst Schin Bet am Sonntag. Das Mitglied der militanten Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) habe sich während seiner Vernehmung nicht wohl gefühlt und sei ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Medienberichten befindet sich der Palästinenser in kritischem Zustand. Die Zeitung Haaretz berichtete, der Inlandsgeheimdienst habe die Erlaubnis gehabt, den Mann mit "außergewöhnlichen Methoden" zu befragen. Dies wird laut der Nachrichtenseite Times of Israel üblicherweise erlaubt, wenn die Annahme bestehe, damit Informationen zu erhalten, um einen drohenden Anschlag zu vermeiden.