Israels rechtsextremer Polizeiminister Itamar Ben-Gvir hat mit Aussagen zur Bewegungsfreiheit von Palästinensern im besetzten Westjordanland Kritik des US-Außenministeriums ausgelöst. "Wir verurteilen die hetzerischen Äußerungen Minister Ben-Gvirs aufs Schärfste", sagte ein Sprecher israelischen Medien am Freitag. Kritik an Ben-Gvirs Aussage kam auch von Menschenrechtlern. Er hatte im Fernsehen gesagt: "Mein Recht, das Recht meiner Frau und meiner Kinder, sich in Judäa und Samaria (Westjordanland) zu bewegen, ist wichtiger als die Bewegungsfreiheit der Araber." Einem arabisch-israelischen Journalisten sagte er: "Das ist die Realität, mein Recht auf Leben hat Vorrang vor ihrem Recht auf Bewegungsfreiheit". Ben-Gvir lebt mit seiner Familie nahe dem palästinensischen Hebron in einer israelischen Siedlung. Hintergrund der Äußerungen sind Forderungen nach härteren Beschränkungen für Palästinenser nach tödlichen Anschlägen auf Israelis im Westjordanland. "Wir verurteilen jede rassistische Rhetorik", zitierte die Times of Israel das US-Außenministerium, Israelis und Palästinenser verdienten "dasselbe Maß an Freiheit und Sicherheit".