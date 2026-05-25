Die Stoßrichtung der Iran-Gespräche macht deutlich, dass wichtige israelische Interessen wie etwa das iranische Raketenprogramm kaum eine Rolle spielen.

Die US-Flaggen sind verschwunden. Noch vor Kurzem hingen sie am Straßenrand nahe Jerusalem, abwechselnd neben den israelischen: USA und Israel, Seite an Seite. „Together we will win“, zusammen werden wir siegen, lautete der Slogan für den gemeinsamen Krieg gegen Iran. Nun sind die Flaggen weitestgehend weg und mit ihnen, so scheint es, ein Stück jener Gewissheit, auf der die israelisch-amerikanische Allianz in diesem Krieg gründete.