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Krieg in NahostIsrael fürchtet, ein Iran-Deal nütze vor allem Washington

Lesezeit: 3 Min.

Eine Anti-Trump-Collage in der iranischen Hauptstadt Teheran am 25. Mai.
Eine Anti-Trump-Collage in der iranischen Hauptstadt Teheran am 25. Mai. Majid Asgaripour/via REUTERS

Die Stoßrichtung der Iran-Gespräche macht deutlich, dass wichtige israelische Interessen wie etwa das iranische Raketenprogramm kaum eine Rolle spielen.

Von Sina-Maria Schweikle, Jerusalem

Die US-Flaggen sind verschwunden. Noch vor Kurzem hingen sie am Straßenrand nahe Jerusalem, abwechselnd neben den israelischen: USA und Israel, Seite an Seite. „Together we will win“, zusammen werden wir siegen, lautete der Slogan für den gemeinsamen Krieg gegen Iran. Nun sind die Flaggen weitestgehend weg und mit ihnen, so scheint es, ein Stück jener Gewissheit, auf der die israelisch-amerikanische Allianz in diesem Krieg gründete.

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