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Naher OstenWieso Israel keine Militärhilfe mehr aus den USA will

Lesezeit: 3 Min.

Benjamin Netanjahu fordert im Iran-Krieg mehr Entschlossenheit von den USA und ihrem Präsidenten.
Benjamin Netanjahu fordert im Iran-Krieg mehr Entschlossenheit von den USA und ihrem Präsidenten. Joe Raedle/Getty Images via AFP

Benjamin Netanjahu und Donald Trump verfolgen unterschiedliche Ziele in Iran. Dass Israels Premierminister nun unabhängiger vom US-Präsidenten werden möchte, hat aber tiefergehende Gründe.

Von Tomas Avenarius, Berlin

Im Zuge des von den USA und Israel geführten Kriegs gegen Iran zeigen sich immer deutlicher die Grundsatzkonflikte zwischen dem jüdischen Staat und seinem wichtigsten Verbündeten. US-Präsident Donald Trump versucht zunehmend verzweifelt, den aus dem Rudern gelaufenen Krieg rasch zu beenden und gleichzeitig den Eindruck seines Siegs – und einer Niederlage der islamischen Republik – zu erwecken. Der Israeli Benjamin Netanjahu hingegen sagt, dass dieser Krieg „noch nicht vorbei ist“.

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