Im Zuge des von den USA und Israel geführten Kriegs gegen Iran zeigen sich immer deutlicher die Grundsatzkonflikte zwischen dem jüdischen Staat und seinem wichtigsten Verbündeten. US-Präsident Donald Trump versucht zunehmend verzweifelt, den aus dem Rudern gelaufenen Krieg rasch zu beenden und gleichzeitig den Eindruck seines Siegs – und einer Niederlage der islamischen Republik – zu erwecken. Der Israeli Benjamin Netanjahu hingegen sagt, dass dieser Krieg „noch nicht vorbei ist“.