Als Diplomat war Andreas Reinicke EU-Sonderbeauftragter für den Nahost-Friedensprozess und Botschafter in Syrien und Tunesien. Heute leitet er das Deutsche Orient-Institut in Berlin. Hier spricht er über die Friedensverhandlungen zwischen Iran und den USA – und über die Frage, wie Deutschland zwischen historischer Verantwortung, politischen Prinzipien und strategischen Interessen navigieren soll.
Verhandlungen zwischen USA und Iran„Man wird im Nahen Osten keine dauerhafte Ordnung gegen Iran schaffen“
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Im Nahen Osten herrscht eine Pause der Gewalt – mehr aber auch nicht, sagt der frühere Diplomat Andreas Reinicke. Ein Gespräch über die Chance auf politische Stabilität in der Region, die Schlüsselrolle Irans und den hohen Preis, den Deutschland für seine Nahostpolitik zahlt.
Interview von Sina-Maria Schweikle, Berlin
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