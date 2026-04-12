Als Diplomat war Andreas Reinicke EU-Sonderbeauftragter für den Nahost-Friedensprozess und Botschafter in Syrien und Tunesien. Heute leitet er das Deutsche Orient-Institut in Berlin. Hier spricht er über die Friedensverhandlungen zwischen Iran und den USA – und über die Frage, wie Deutschland zwischen historischer Verantwortung, politischen Prinzipien und strategischen Interessen navigieren soll.