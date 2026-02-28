Zum Hauptinhalt springen

NahostIsraels Regierungschef hat bekommen, was er wollte

Lesezeit: 3 Min.

Obwohl die Anzeichen für einen Angriff schon lange deutlich waren, scheint Teheran überrascht worden zu sein.
Obwohl die Anzeichen für einen Angriff schon lange deutlich waren, scheint Teheran überrascht worden zu sein. (Foto: AFP)

Benjamin Netanjahu fordert seit zwei Jahrzehnten, dass die USA gemeinsam mit Israel das iranische Atomprogramm zerstören. Die Wette für Israel ist hoch, weil es für Iran um alles geht.

Von Tomas Avenarius, Tel Aviv

Benjamin Netanjahu kann zufrieden sein. Fürs Erste zumindest. Nachdem Israels Regierungschef seit zwei Jahrzehnten vor einer Atombombe in den Händen des Mullah-Regimes gewarnt und gebetsmühlenhaft die Zerstörung des iranischen Atomprogramms gefordert hatte, scheint seine Erfolgsstunde nun gekommen zu sein. Mit dem gemeinsamen Großangriff der Amerikaner und der Israelis begann am Samstagmorgen für die Islamische Republik Iran jedenfalls der Kampf ums Überleben.

