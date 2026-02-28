Benjamin Netanjahu kann zufrieden sein. Fürs Erste zumindest. Nachdem Israels Regierungschef seit zwei Jahrzehnten vor einer Atombombe in den Händen des Mullah-Regimes gewarnt und gebetsmühlenhaft die Zerstörung des iranischen Atomprogramms gefordert hatte, scheint seine Erfolgsstunde nun gekommen zu sein. Mit dem gemeinsamen Großangriff der Amerikaner und der Israelis begann am Samstagmorgen für die Islamische Republik Iran jedenfalls der Kampf ums Überleben.