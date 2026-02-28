Benjamin Netanjahu kann zufrieden sein. Fürs Erste zumindest. Nachdem Israels Regierungschef seit zwei Jahrzehnten vor einer Atombombe in den Händen des Mullah-Regimes gewarnt und gebetsmühlenhaft die Zerstörung des iranischen Atomprogramms gefordert hatte, scheint seine Erfolgsstunde nun gekommen zu sein. Mit dem gemeinsamen Großangriff der Amerikaner und der Israelis begann am Samstagmorgen für die Islamische Republik Iran jedenfalls der Kampf ums Überleben.
NahostIsraels Regierungschef hat bekommen, was er wollte
Lesezeit: 3 Min.
Benjamin Netanjahu fordert seit zwei Jahrzehnten, dass die USA gemeinsam mit Israel das iranische Atomprogramm zerstören. Die Wette für Israel ist hoch, weil es für Iran um alles geht.
Von Tomas Avenarius, Tel Aviv
USA:Wie Trump die „Operation gewaltige Wut“ erklärt
In einer nächtlichen Ansprache äußert sich der US-Präsident zum Angriff auf Iran. Demnach will er dessen Atomprogramm zerstören. Um den Sturz des Regimes soll sich das iranische Volk allerdings selbst kümmern.
Lesen Sie mehr zum Thema