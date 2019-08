15. August 2019, 18:39 Uhr Israel US-Abgeordnete unerwünscht

Israel will den demokratischen US-Abgeordneten Rashida Tlaib und Ilhan Omar die Einreise verbieten. Dies sagte Vize-Außenministerin Zipi Chotoveli am Donnerstag. "Wer uns unser Existenzrecht abspricht, dem werden wir die Einreise nicht ermöglichen", sagte die Ministerin. Tlaib und Omar gelten als Unterstützerinnen der anti-israelische Bewegung BDS. Ihre Ankunft am Flughafen Ben Gurion war bis Sonntag erwartet worden. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor auf Twitter indirekt appelliert, die beiden Frauen nicht ins Land zu lassen.