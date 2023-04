Bei einem israelischen Militäreinsatz im Westjordanland ist nach palästinensischen Angaben am Montag ein 15-Jähriger getötet worden. Der Jugendliche habe bei dem Vorfall in einem Flüchtlingslager Schussverletzungen am Kopf und der Brust erlitten, hieß es. Die israelische Armee teilte mit, Soldaten hätten in dem Lager einen Terrorverdächtigen festnehmen wollen. Während des Einsatzes sei es zu Unruhen gekommen. Die Lage im besetzten Westjordanland ist seit Monaten angespannt. Am Sonntag nahmen Tausende Israelis an einem Solidaritätsmarsch für die israelischen Siedler im Westjordanland teil. Am Freitag waren dort eine Mutter und ihre beiden Töchter bei einem Anschlag getötet worden.