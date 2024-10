Aroldo Lázaro Sáenz ist kein Mann des einfachen Wortes, eher einer der Resolutionen, Richtlinien und des diplomatisch-bürokratischen Vokabulars. In den vergangenen Jahren konnte man den aus Spanien stammenden Chef der Unifil-Friedenstruppen dabei beobachten, wie er in Paris „Bedenken“ angesichts der Lage in Libanon äußerte, sich in Rom „besorgt“ zeigte oder sich an Bord einer deutschen Fregatte übe die „Leistungsfähigkeit der Besatzung“ informierte.