Das Welternährungsprogramm der UN wirft der israelischen Armee vor, im Gazastreifen auf einen ihrer Hilfskonvois geschossen zu haben. Noch ist unklar, ob das stimmt, doch die ohnehin belastete Beziehung zwischen Israel und den Vereinten Nationen dürfte sich weiter verschlechtern.

Von Nicolas Freund, Zürich

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) erhebt schwere Vorwürfe gegen die israelische Armee (IDF). Israelische Truppen sollen im Gazastreifen am Sonntagmorgen auf einen aus 25 Lastwagen bestehenden Konvoi mit Hilfsgütern und die auf diesen wartende Menschenmenge geschossen haben. Der Angriff, bei dem laut WFP auch gepanzerte Fahrzeuge und Scharfschützen eingesetzt wurden, fand im Norden von Gaza in der Nähe des Zikim-Grenzübergangs statt. Die IDF bestreitet diese Darstellung. Es ist bislang unklar, was genau dort passiert ist.