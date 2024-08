Bei strengreligiös-jüdischen Protesten gegen den Dienst in der israelischen Armee ist es in Jerusalem zu Gewalt gekommen. Nach Polizeiangaben versuchten Dutzende Teilnehmer Absperrungen zu durchbrechen und griffen Einsatzkräfte mit Wasserflaschen an. Dabei wurden fünf Personen festgenommen. Der Protest war nicht genehmigt. Die Polizei ging laut israelischen Medien mit Pferden, Schlagstöcken und Wasserwerfern gegen Hunderte ultraorthodoxe Demonstranten vor. Ausgelöst wurden die Proteste durch Einberufungsbescheide, die die Armee an Religionsstudenten verschickt hat. Die Wehrpflicht von ultraorthodoxen Männern (Haredim) sorgt seit Langem für Streit in Israel. Zuletzt urteilte das oberste Gericht, dass es für eine allgemeine Wehrpflichtbefreiung für Haredim keine Rechtsgrundlage gebe. Die Generalstaatsanwaltschaft ordnete die Rekrutierung von 3000 Haredim an. Als wehrdienstfähig gelten 67 000 Ultraorthodoxe