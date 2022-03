Von Peter Münch, Tel Aviv

Wenn Israels Premierminister Naftali Bennett auf die Kämpfe in der Ukraine angesprochen wird, dann gibt er gern eine klassische Weisheit zum Besten: "Wir haben in Israel einige Erfahrung mit Kriegen", sagt er. "Es ist leicht, sie zu beginnen, aber schwer, sie wieder zu beenden." Das weiß tatsächlich kaum jemand besser als die Bewohner des jüdischen Staats im Nahen Osten. Was allerdings keiner weiß in diesen Tagen, ist, auf welcher Seite Israel nun steht im aktuellen Krieg im nahen Europa.

Die Regierung in Jerusalem hat sich in diesem Konflikt fürs Erste an einem ganz besonderen Platz positioniert: zwischen den Stühlen. Denn die Lage ist tatsächlich kompliziert für Israel. Die eigenen Interessen verlangen Zurückhaltung gegenüber Russland. Die besten Verbündeten aber, allen voran die USA, dringen auf eine Positionierung gegen den Kriegsherrn Wladimir Putin.

Die guten Beziehungen zum russischen Präsidenten hatte Ex-Premierminister Benjamin Netanjahu aufgebaut. Im Wahlkampf 2019 war das halbe Land plakatiert mit Fotos, die ihn an Putins Seite zeigten. In der anderen Hälfte war er mit Donald Trump zu sehen. Auch der Nachfolger Bennett hatte sich gleich nach Amtsantritt beeilt, den russischen Freund in Sotschi zu beehren. Dahinter steckt vor allem strategisches Kalkül: Russland ist in Israels Nachbarland Syrien die dominante Militärmacht - und erlaubt es den israelischen Kampfjets, die dort ebenfalls umtriebigen Iraner zu bombardieren. Diese stillschweigende Übereinkunft wollen die Israelis nicht gefährden.

Auf der andern Seite sollen darunter auch nicht die Beziehungen nach Washington leiden. Schließlich hängt Israels Stärke und Sicherheit nicht zuletzt von einer jährlichen Militärhilfe der USA in Milliardenhöhe ab. Der Druck aus Washington war spürbar, als Israel in dieser Woche in der UN-Generalversammlung für eine Verurteilung Russlands stimmte. Wenige Tage zuvor noch hatte man den USA die solidarische Unterstützung für eine ähnliche Resolution im Sicherheitsrat versagt.

In dieser Zwickmühle zwischen Rotem Platz und Weißem Haus versucht sich Israels Regierung arbeitsteilig in einem doppelten Spiel. Außenminister Jair Lapid verurteilt Russlands Angriff auf die Ukraine als "ernste Verletzung der internationalen Ordnung" und versichert, dass Israel "auf der richtigen Seite der Geschichte" stehen werde. Premier Bennett beschränkt sich darauf, das Blutvergießen in der Ukraine zu beklagen. Er verzichtet aber nicht nur darauf, Putin dafür verantwortlich zu machen. Er vermeidet es sogar, Russland überhaupt zu erwähnen.

Israel als Vermittler im Ukraine-Krieg? Eher unwahrscheinlich

Im Ergebnis hat Israel damit immerhin bislang die Kanäle nach allen Seiten offen gehalten. Bennett telefonierte in den vergangenen Tagen jeweils zweimal mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und mit Putin. Ins Gespräch gebracht wurde dabei auch eine mögliche Vermittlerrolle Israels.

Realistisch jedoch erscheint dies kaum: Zum einen bringt das kleine Israel als Mittler zu wenig Gewicht auf die Waage. Zum anderen würde diese Rolle fast paradox erscheinen angesichts der Tatsache, dass man im eigenen Konflikt mit den Palästinensern seit Längerem schon jegliche Vermittlung abblockt. Bennett selbst hat inzwischen den Blick darauf gelenkt, dass "die großen Mächte der Welt" schnell handeln müssten, um Russland und die Ukraine an den Verhandlungstisch zu bringen.

Nicht einfacher wird Israels Lage zudem dadurch, dass rund eine Million Einwanderer aus der früheren Sowjetunion im Land leben, darunter viele aus Russland und viele aus der Ukraine. In beiden Staaten gibt es zudem noch relativ starke jüdische Minderheiten. Bennett spricht allein von 200 000 Ukrainern, die das Recht auf eine israelische Staatsbürgerschaft hätten. Innenministerin Ajelet Schaked erwartet angesichts eines ausufernden Konflikts bereits eine neue Einwanderungswelle von Hunderttausenden - nicht nur aus der Ukraine, sondern auch aus Russland und anderen ehemaligen Sowjetrepubliken.

Wie lange es Israel gelingt, in dieser Gemengelage zwischen den Fronten zu balancieren, ist offen. In die Ukraine wurde bislang zwar humanitäre Hilfe geschickt, auch ein Feldlazarett für die Verwundeten der Kämpfe wurde zugesagt. Doch der Ruf nach Waffenlieferungen wurde ignoriert. Der jüdische Präsident der Ukraine hat deshalb schon laut seine Enttäuschung kundgetan über die mangelnde Unterstützung der israelischen Regierung. Via Telegram äußerte sich Selenskij sogar auf Hebräisch: "Seht ihr nicht, was gerade passiert?", schrieb er in seinem Aufruf. " Es ist wichtig, dass Millionen von Juden weltweit nicht mehr länger schweigen."