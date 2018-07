19. Juli 2018, 18:52 Uhr Israel Tumulte im Parlament

Die Knesset billigt ein Gesetz, welches das Land als "Nationalstaat für jüdische Menschen" definiert - arabische Abgeordnete sind erzürnt.

Von Alexandra Föderl-Schmid , Tel Aviv

Israelische Abgeordnete der Koalition posierten mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, um diesen "historischen Moment" festzuhalten, während arabische Parlamentarier mit "Apartheid, Apartheid"-Rufen das Gesetz in Fetzen rissen. Zu Tumulten kam es nach der Verabschiedung des umstrittenen Gesetzes, das Israel als "Nationalstaat für jüdische Menschen" definiert und nur Juden ein nationales Selbstbestimmungsrecht zubilligt. Rund ein Fünftel der Bevölkerung sind arabische Israelis.

Arabische Abgeordnete protestieren während einer Parlamentssitzung gegen das umstrittene Gesetz, das Israel als „Nationalstaat für jüdische Menschen“ definiert. (Foto: Olivier Fitoussi/dpa)

Für das Gesetz hatten am Donnerstag in den frühen Morgenstunden 62 Abgeordnete votiert, 55 dagegen. Zwei Enthaltungen gab es - eine von Benny Begin, dem Sohn des früheren Ministerpräsidenten Menachem Begin, der häufiger mit seinen Ansichten nicht auf Likud-Linie liegt.

In den Stunden nach dem Gesetzesbeschluss wurde heftig über die Auswirkungen diskutiert. In dem Gesetz wird das "ganze und vereinte" Jerusalem als Hauptstadt festgeschrieben. Dies ist eine klare Absage an den Anspruch der Palästinenser auf Ostjerusalem als Hauptstadt ihres noch zu gründenden Staates und ein Hindernis für eine Zwei-Staaten-Lösung. Dass Hebräisch künftig die einzige offizielle Landessprache sein wird, dürfte Auswirkungen auf die bisher zweisprachige Beschilderung im Land haben.

Ein Kritiker sieht in dem neuen Gesetz eine "Erlaubnis zur Diskriminierung"

Die meisten Debatten löste ein Passus aus, der den Ausbau jüdischer Besiedlung in Israel als "nationalen Wert" bezeichnet, der vom Staat ermutigt und gefördert werden solle. Gestrichen wurde die Klausel, die einzelnen Gemeinschaften im Land das Recht eingeräumt hätte, Siedlungen ausschließlich für Mitglieder des gleichen Glaubens oder gleicher Herkunft zu errichten.

Der israelische Abgeordnete Oren Hazan (Mitte links) macht ein Selfie mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (Mitte) um den „historischen Moment“ nach der Verabschiedung des Gesetzes festzuhalten. (Foto: Olivier Fitoussi/dpa)

Insbesondere dieser Passus hatte heftige Kritik hervorgerufen - unter anderem von Präsident Reuven Rivlin, der vor einer Diskriminierung und Verletzung der Rechte von Minderheiten warnte. Während des Empfangs des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán wollte sich Rivlin nicht direkt äußern, sondern betonte lediglich: "Wir haben keinen Krieg zwischen Religionen und sind sehr stolz auf die Religionsfreiheit." Netanjahu, der nach 122 Jahren die Vision von Theodor Herzls "Judenstaat" erfüllt sah, versichert jedoch: "Israel ist der Nationalstaat des jüdischen Volkes und respektiert die Rechte aller Bürger."

Was heißt das konkret? Nach Einschätzung des stellvertretenden Generalstaatsanwalts Raz Nizri würde das Gesetz den Bau von Synagogen und rituellen Bädern erlauben, aber nicht von Moscheen. Arabische Israelis dürften aber weiterhin Häuser in bestehenden jüdischen Kommunen kaufen. Nach Ansicht von Amir Fuchs vom Israel Democracy Institute "wird es am Ende beim Obersten Gericht liegen, wie das Gesetz umgesetzt wird". Es sei aber auf jeden Fall "eine Erlaubnis zur Diskriminierung" und ein Signal an die arabische Bevölkerung, damit sich diese "nicht hundert Prozent in Israel zu Hause fühlt". Mit diesem nationalistischen Gesetz würden liberale Werte betrogen. Fuchs befürchtet, dass in Zukunft diese Bestimmung die Basis für eine Verschärfung der religiösen Gesetze werden könnte. Israel hat keine Verfassung, aber sogenannte Grundgesetze. Das nunmehr zwölfte Grundgesetz liest sich wie eine Präambel zu den bisherigen Gesetzen. Für die Verabschiedung und Änderung der Grundgesetze reichen zumeist einfache Mehrheiten, es gibt kein Quorum. Kritik kam nicht nur von palästinensischer Seite, deren Vertreter Saeb Erekat von einem "De-Jure-Apartheidsstaat" sprach, sondern auch von der EU. "Wir haben Besorgnis zum Ausdruck gebracht und wir werden uns in diesem Zusammenhang weiter mit den israelischen Stellen austauschen", sagte eine Sprecherin der Außenbeauftragten Federica Mogherini.