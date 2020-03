Im und vor dem Parlament in Jerusalem spielten sich am Mittwoch tumultartige Szenen ab. Trotz des Versammlungsverbots wegen der Corona-Krise nahmen laut Angaben des TV-Senders Kanal 12 Tausende Israelis an einer Demonstration rund um das Knesset-Gebäude teil. Sie schwenkten schwarze Fahnen und riefen dazu auf, die israelische Demokratie zu schützen. Zuvor hatte Parlamentspräsident Juli Edelstein seinen Rücktritt verkündet, weil er eine Entscheidung des Obersten Gerichts nicht umsetzen wollte. Der Politiker der rechtsnationalen Likud-Partei widersetzt sich der Wahl eines Nachfolgers für ihn im Amt des Knesset-Sprechers und löste damit eine Verfassungskrise aus.

Die Höchstrichter hatten Edelstein dazu aufgefordert, bis Mittwoch die Wahl eines neuen Sprechers zuzulassen. Nach Ansicht von Edelstein untergräbt diese Entscheidung die Grundlagen der Demokratie. Er werde nicht erlauben, dass sich Israel in Richtung Anarchie und Bürgerkrieg bewege, sagte er in seiner Rücktrittserklärung. Edelstein verwies darauf, dass sein Rücktritt erst in 48 Stunden in Kraft trete, und schloss nach seiner Ankündigung am Mittwochvormittag die Sitzung des Parlaments. Das Oberste Gericht verlängerte daraufhin die Frist bis 14.30 Uhr, die Edelstein verstreichen ließ mit der Begründung, sein Gewissen verbiete ihm die Umsetzung des Richterspruchs.

Oppositionspolitiker und der Rechtsberater der Knesset versuchten über mehrere Stunden hinweg Edelstein dazu zu bewegen, das Plenum erneut einzuberufen und die Wahl eines neuen Parlamentspräsidenten zu ermöglichen. Rechtsberater Eyal Yinon warf ihm öffentlich Rechtsbruch vor. Oppositionsführer Benny Gantz marschierte zum Büro des Parlamentspräsidenten und forderte ihn zur Einberufung der Sitzung auf.

Edelstein blockierte bisher auch die Abstimmung über einen Antrag der Opposition, der gegen seinen Parteifreund Benjamin Netanjahu gerichtet ist. Netanjahu regiert seit Dezember 2018 mit einem Übergangskabinett, er erhielt mit seinen Koalitionspartnern auch bei der dritten Parlamentswahl binnen eines Jahres am 2. März keine Mehrheit. Netanjahus rechter Block erhielt 58 der 120 Sitze im Parlament. Die Opposition will mit ihrer Mehrheit beschließen, dass ein Angeklagter keine neue Regierung bilden darf und die Amtszeit eines Ministerpräsidenten auf zwei Legislaturperioden beschränkt ist. Netanjahu regiert bereits seit 13 Jahren. Ein weiterer Parteifreund Netanjahus, Justizminister Amir Ohana, hatte zuvor über die Gerichte den Notstand verhängt, sodass der Prozess gegen Netanjahu in der Vorwoche nicht starten konnte.

Das Oberste Gericht setzte bereits gegen den Widerstand von Edelstein die Einberufung der Knesset und die Einsetzung von parlamentarischen Ausschüssen zur Kontrolle der Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung durch. Dazu gehört die Überwachung der Mobiltelefone aller Israelis durch den Inlandsgeheimdienst Schin Bet. Zudem dürfen sich Bürger nicht weiter als 100 Meter von ihrer Wohnung entfernen. Außerdem müssen alle Synagogen schließen.