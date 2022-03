Chaim Kaniewski, einer der prominentesten strengreligiösen Rabbiner Israels, ist tot. Der ultraorthodox-jüdische Geistliche starb am Freitag im Alter von 94 Jahren in seinem Haus in Bnei Brak. Zur Trauerfeier kamen am Sonntag Hunderttausende Menschen (). Kaniewski war einer der beiden Führer der sogenannten nichtchassidischen litauischen Haredim, einer strengen Strömung des Judentums. Israels Staatspräsident Isaac Herzog würdigte den Geistlichen für seine "Liebe zur Tora, seine Bescheidenheit, Demut und geistige Führung". Der aschkenasische Oberrabbiner David Lau sprach von einem großen Verlust. Kaniewski wurde 1928 in Pinsk im heutigen Belarus in eine Familie bedeutender Tora-Gelehrter geboren. 1934 wanderte die Familie ins damalige britische Mandatsgebiet Palästina aus. Während der Covid-19-Pandemie stellte er sich zunächst gegen die staatlichen Gesundheitsrichtlinien, später unterstützte er sie ausdrücklich.