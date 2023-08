Beim Anschlag eines Palästinensers in der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv wurde ein Wachmann am Samstag verletzt und erlag am Abend im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Klinik mitteilte. Der 42-Jährige Vater dreier Töchter habe einen größeren Anschlag verhindert und "mit seinem Tod viele Leben gerettet". Auch der Attentäter starb im Krankenhaus. Laut Polizeichef Kobi Schabtaihatte der 27-Jährige aus Dschenin im besetzten Westjordanland einen Abschiedsbrief bei sich, er sei gekommen, "um Märtyrer zu werden". Der Anschlag war der vierte in Tel Aviv in diesem Jahr. Ebenfalls am Samstag wurden im von der Hamas kontrollierte Gazastreifen sieben Palästinenser wegen angeblicher Kollaboration mit Israel zum Tode verurteilt.