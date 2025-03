Von Bernd Dörries, Kairo

Sonderlich gut bestellt war es ohnehin nicht mehr um die syrische Marine. Ihr größtes Schiff war das 105 Meter lange Trainingsschiff Al-Assad, auf dem die Matrosen vor allem etwas über den Niedergang der syrischen Marine lernen konnten, so alt und rostig war es. Vor fast fünfzig Jahren wurde es in Polen gebaut und war damit in etwa genauso alt wie die etwa fünfzehn Schnellboote aus russischer und iranischer Produktion. Sie wurden am 8. und 9. Dezember in ihren Häfen von israelischer Luftwaffe und Marine zerstört. Die Al-Assad scheint die Angriffe überstanden zu haben, muss sich aber wohl einen neuen Namen suchen, sollte sie im neuen Syrien weiter Dienst tun.