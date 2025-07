Die israelische Luftwaffe bombardiert Ziele in Damaskus, angeblich um die drusische Minderheit im Nachbarland zu schützen. Tatsächlich dürften die Angriffe eine Warnung an die neue syrische Regierung sein.

Von Tomas Avenarius, Berlin

Israels Regierung mischt sich unverhohlen in die syrische Innenpolitik ein. Sie rechtfertigt ihr Eingreifen mit der Rolle als selbsternannte Schutzmacht der Drusen. Nachdem es in den vergangenen Tagen zu heftigen Kämpfen zwischen der religiösen drusischen Minderheit und islamistischen syrischen Regierungstruppen gekommen war, hatte Israel sowohl Milizen in der Drusen-Region Suweida als auch Ziele in der Hauptstadt Damaskus attackiert. Bombardiert wurden das Verteidigungsministerium im Zentrum von Damaskus und die unmittelbare Umgebung des Präsidentenpalastes, der über der Stadt liegt.