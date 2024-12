Von Peter Münch, Tel Aviv

Der oberste Kriegsherr ist schnell hinaufgeeilt an die neue Front. Oben auf dem Golan, von einem Ausguck auf der von Israel kontrollierten Seite aus, sprach Premierminister Benjamin Netanjahu von einem „historischen Tag für den Nahen Osten“. Mit Blick auf das vom Diktator Baschar al-Assad befreite Syrien erkannte er neue Chancen und zugleich auch neue Gefahren. „Wir werden es keiner feindlichen Macht erlauben, sich an unserer Grenze zu positionieren“, sagte er. Was das konkret bedeutet, zeigte dann sogleich die israelische Armee: Panzer rückten ein in die Pufferzone zwischen beiden Ländern. Kampfjets flogen Angriffe auf Waffenlager.