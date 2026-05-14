Die offiziell für Ende Oktober angesetzte Parlamentswahl in Israel könnte vorgezogen werden. Der Vorsitzende der Regierungskoalition, Ofir Katz, reichte am Mittwochabend einen Gesetzesentwurf zur Auflösung des Parlaments ein. Ein parlamentarischer Ausschuss soll das Datum für die Neuwahl festlegen. Diese könnten im September oder Oktober stattfinden. Die Wahl muss spätestens am 27. Oktober abgehalten werden. Nach Medienberichten ziehen die strengreligiösen Koalitionspartner von Regierungschef Benjamin Netanjahu ein Datum Anfang September vor. Die ultraorthodoxe Koalitionspartner Netanjahus sind verstimmt, weil die Regierung bisher ein vereinbartes Gesetz zur Befreiung strengreligiöser Männer von der Wehrpflicht nicht durchsetzen konnte.