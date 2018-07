20. Juli 2018, 18:55 Uhr Israel Sparplan nach Maß

Bevor die Abgeordneten in die Sommerpause entschwinden, billigt die Knesset noch ein paar Gesetze - über eines freut sich der Premier besonders.

Von Alexandra Föderl-Schmid , Tel Aviv

Die 120 Abgeordneten im israelischen Parlament hatten in den vergangenen Tagen noch einen Berg an Gesetzesvorhaben abzuarbeiten, ehe sie nun in die Sommerpause entschwinden. Weil sich die öffentliche Aufmerksamkeit auf das umstrittene Nationalstaatsgesetz konzentrierte, wurden andere Beschlüsse kaum wahrgenommen. Manche wurden auch zu später Nacht- oder sehr früher Morgenstunde beschlossen. In Israel gibt es keine Vorgabe, dass eine Mindestanzahl von Abgeordneten für die Verabschiedung eines Gesetzes anwesend sein muss. Mehrheit ist Mehrheit.

Ein Gesetz führt nun zu einem Aufruf für einen Generalstreik am Sonntag, den zumindest viele Unternehmen im High-Tech-Bereich befolgen wollen. Bereits zuvor gab es Demonstrationen und Proteste, die sich vor allem gegen Premierminister Benjamin Netanjahu richten. Am Montag hatte Netanjahu auf seiner Facebookseite gepostet, es sei "nicht fair", homosexuelle Paare davon auszuschließen, dass sie sich mit einer Leihmutter ihren Kinderwunsch erfüllen. Als es zwei Tage später im Parlament zur Abstimmung kam, stimmte der Politiker des konservativen Likud dagegen - angeblich auf Druck der ultraorthodoxen Koalitionspartner. So wird die Möglichkeit der Leihmutterschaft zwar auf ledige Frauen ausgeweitet, nicht aber auf homosexuelle Paare oder alleinstehende Männer. Prominente Israelis wie das Model Bar Rafaeli kritisieren nun Netanjahu wegen seines Stimmverhaltens in den sozialen Medien.

Zumindest im Vorfeld hatte es auch heftige Kritik an einem anderen Gesetz gegeben, das auf den Premierminister zugeschnitten ist. Im Eilverfahren wurde ein Gesetz durchgepeitscht, das für den Premier Steuererleichterungen von bis zu 200 000 Schekel (47 000 Euro) pro Jahr bedeutet. Künftig muss er Zahlungen, Geschenke oder Dienstleistungen wie Autos, die er im Rahmen seiner dienstlichen Tätigkeit erhält, nicht mehr als geldwerten Vorteil versteuern. Außerdem können Ausgaben für das Privathaus in Caesarea abgesetzt werden. Den Entwurf hatte der Likud-Abgeordnete Miki Zohar eingebracht, ein Netanjahu-Vertrauter. Mit 50 zu 44 Stimmen passierte das Gesetz.

Mehr Aufmerksamkeit erregte ein anderes Gesetz, das ebenfalls diese Woche zu nächtlicher Stunde beschlossen wurde. Es trägt den Namen Breaking-the-Silence-Gesetz nach der gleichnamigen Organisation, richtet sich aber allgemein gegen regierungskritische Organisationen, die sich insbesondere gegen die Besatzung des Westjordanlandes engagieren. Der Minister kann künftig den Zugang von Organisationen zu Bildungseinrichtungen verbieten, die "gegen die israelische Armee vorgehen". 44 der eigentlich 120 Knesset-Abgeordneten stimmten nach langer Debatte dafür, 24 dagegen.

Palästinenser können nicht mehr uneingeschränkt den Obersten Gerichtshof anrufen

Breaking the Silence (Das Schweigen brechen) setzt sich für ein Ende der israelischen Besatzung im Westjordanland ein. Die Gruppe, die selbst vor allem aus Soldaten und Reservisten besteht, sammelt Erfahrungen von Armeeangehörigen und veröffentlicht die Berichte anonym. "Organisationen, die Israel unterminieren und Soldaten beschmutzen, werden nicht länger in der Lage sein, israelische Studenten zu erreichen", sagte Bildungsminister Naftali Bennett von der nationalreligiösen Partei Jüdisches Heim, die Siedler unterstützt. Bisher hatten Mitglieder der Gruppe auch in Schulen über ihre Erfahrungen im besetzten Westjordanland berichtet. Seit 2017 gilt bereits ein umstrittenes Gesetz, wonach Nichtregierungsorganisationen Rechenschaft über ihre ausländischen Geldgeber ablegen müssen. Weil sich 2017 der damalige Außenminister Sigmar Gabriel mit Vertretern der regierungskritischen Gruppen von Breaking the Silence und B'tselem während seines Israelbesuchs getroffen hatte, hatte Netanjahu sein Treffen mit ihm abgesagt.

Eingeschränkt wird nun per Gesetz, dass sich Palästinenser an den Obersten Gerichtshof wenden können, was sie bisher häufig bei umstrittenen Räumungen von Häusern im Westjordanland taten.

Kritik in der Öffentlichkeit hat auch dazu geführt, dass ein Gesetz gar nicht zur Abstimmung kam: Netanjahu selbst hat diese Woche kurz vor dem Votum eine Vorlage gestoppt, die der Regierung die Möglichkeit geboten hätte, jeglichen Inhalt von Internetseiten zu blockieren. Das wäre eine Form von staatlicher Zensur gewesen. Ebenfalls zurückgenommen wurde eine erst vor kurzem beschlossene Regelung, dass im Extremfall der Premierminister nur nach Konsultation mit dem Verteidigungsminister einen Krieg ausrufen kann. Jetzt braucht er die Zustimmung der Mitglieder des Sicherheitskabinetts.