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Überfall am 7. Oktober 2023Israel plant Schauprozesse zum Hamas-Massaker

Lesezeit: 3 Min.

Das Gelände, auf dem am 7. Oktober 2023 Hunderte Besucher eines Musikfestivals von Palästinensern ermordet wurden, ist heute eine Gedenkstätte.
Das Gelände, auf dem am 7. Oktober 2023 Hunderte Besucher eines Musikfestivals von Palästinensern ermordet wurden, ist heute eine Gedenkstätte. Israel Hadari/dpa

Am Rand von Jerusalem soll ein Tribunal entstehen, um Täter vom 7. Oktober 2023 zu verurteilen. Todesstrafen sollen möglich sein, genauso wie Livestreams aus den Verhandlungen.

Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv

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Am Rand von Jerusalem, dort, wo jeden Tag Hunderte Palästinenserinnen und Palästinenser Schlange stehen, um das eingemauerte Westjordanland verlassen zu dürfen, liegt der stillgelegte Flughafen Atarot. Bis in die Sechzigerjahre konnte man von hier aus nach Beirut oder Kairo fliegen, damals noch unter jordanischer Besatzung. 2001 wurde der Flugbetrieb eingestellt und Atarot wurde zu einem verlassenen Ort. Doch in den kommenden Jahren soll hier nach dem Willen vieler israelischer Politiker etwas Historisches entstehen: ein Sondertribunal für die Täter vom 7. Oktober 2023.

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