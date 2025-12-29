„Ich bin heute der glücklichste Mensch der Welt“: Mit diesen Worten reagierte Abdirahman Mohamed Abdullahi, der Präsident Somalilands, am Freitag auf eine Nachricht aus Israel. Eine, so betonte Abdullahi mehrfach in seiner Ansprache, „historische“ Nachricht. Denn Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte zuvor verkündet, dass seine Regierung die Republik Somaliland formal als Staat anerkennen wird – als erstes Land überhaupt, mehr als 30 Jahre nach dessen Unabhängigkeitserklärung.
Seit mehr als 30 Jahren kämpft die kleine Republik am Horn von Afrika um internationale Anerkennung. Nun feiert sie einen „historischen“ Erfolg. Aber bringt sie das auch ihrem Ziel näher?
Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv, und Paul Munzinger, Kapstadt, Tel Aviv, Kapstadt
