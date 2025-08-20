Zum Hauptinhalt springen

Nahost-KonfliktIsrael will Westjordanland teilen

Lesezeit: 3 Min.

Finanzminister Bezalel Smotrich stellt die Pläne zum umstrittenen Siedlungsbau mit 3401 Wohneinheiten, Schulen und einer Klinik vor.
Finanzminister Bezalel Smotrich stellt die Pläne zum umstrittenen Siedlungsbau mit 3401 Wohneinheiten, Schulen und einer Klinik vor. (Foto: Menahem Kahana/AFP)

Das Siedlungsprojekt „E1“ am Stadtrand von Jerusalem würde die Idee eines palästinensischen Staates „begraben“, sagt der rechtsextreme Finanzminister. Die USA billigen das Vorhaben.

Von Reymer Klüver

Israels Regierung treibt ungeachtet internationaler Proteste ein hochumstrittenes Siedlungsprojekt im besetzten Westjordanland voran. Der rechtsextreme Finanzminister im Koalitionskabinett von Premier Benjamin Netanjahu, Bezalel Smotrich, hatte in der vergangenen Woche Pläne bekannt gegeben, ein bisher von Beduinen genutztes Gebiet im Westjordanland am Stadtrand von Jerusalem für den Siedlungsbau freizugeben. Das sogenannte E1-Projekt zwischen Jerusalem und der Siedlung Ma‘ale Adumim würde das Westjordanland faktisch vom besetzten Ostjerusalem abschneiden und teilen. Smotrich hatte erklärt, dass das Projekt die Idee eines palästinensischen Staates „begraben“ würde, weil es dann „nichts und niemanden mehr anzuerkennen“ gäbe. Die Ankündigung ist nach Smotrichs Angaben mit Netanjahus Billigung erfolgt.

Zur SZ-Startseite

MeinungNahost
:Der Druck auf beide Seiten muss wachsen, damit das Töten im Gazastreifen aufhört

SZ PlusKommentar von Bernd Dörries
Portrait undefined Bernd Dörries

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite