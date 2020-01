Israel treibt den Siedlungsbau im besetzten Westjordanland voran. Das zuständige Planungskomitee im israelischen Verteidigungsministerium genehmigte die Konstruktion von 1936 Wohneinheiten. Die Mehrheit liegt in Siedlungen tief im Westjordanland. Genehmigt wurden 258 Gebäude im bisherigen Außenposten Haresha, der nachträglich legalisiert wird. Das Oberste Gericht in Israel lehnte am Dienstag eine Petition von Palästinensern gegen den Bebauungsplan der Siedlung Ofra ab, die teilweise auf Privatgrund von Palästinensern entstanden ist. Der UN-Sicherheitsrat hatte Israel 2016 zu einem sofortigen Stopp des Siedlungsbaus aufgefordert. Nach Angaben des UN-Büros zur Koordinierung humanitärer Angelegenheiten gab es 2019 einen Anstieg bei Zerstörungen und Konfiszierungen von palästinensischen Bauten und Land um 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 507 Palästinenser mussten ihr Heim verlassen - doppelt so viele wie im Jahr zuvor.