Deutschland gilt in der EU als größter Bremser bei Sanktionen gegen Israel. Der Außenminister besucht seinen Amtskollegen – der Zeitpunkt der Reise ist nicht zufällig gewählt.

Kurz vor dem Nato-Gipfel in Ankara hat Außenminister Johann Wadephul (CDU) einen Zwischenstopp in Israel eingelegt. Dort traf er am Dienstagmorgen seinen Kollegen Gideon Saar. Gesprächsstoff gab es reichlich: der Krieg mit Iran, die fragile Waffenruhe mit der Hisbollah in Libanon, die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen und die Ausweitung des Siedlungsbaus im von Israel besetzten Westjordanland.