Zum Hauptinhalt springen

IsraelWie Wadephul beweisen will, dass Dialog etwas bringt

Lesezeit: 3 Min.

Der israelische Außenminister Gideon Sa'ar (li) und sein deutscher Kollege Johann Wadephul.
Der israelische Außenminister Gideon Sa'ar (li) und sein deutscher Kollege Johann Wadephul. Ohad Zwigenberg/AP/dpa

Deutschland gilt in der EU als größter Bremser bei Sanktionen gegen Israel. Der Außenminister besucht seinen Amtskollegen – der Zeitpunkt der Reise ist nicht zufällig gewählt.

Von Kristiana Ludwig und Sina-Maria Schweikle, Tel Aviv/Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Kurz vor dem Nato-Gipfel in Ankara hat Außenminister Johann Wadephul (CDU) einen Zwischenstopp in Israel eingelegt. Dort traf er am Dienstagmorgen seinen Kollegen Gideon Saar. Gesprächsstoff gab es reichlich: der Krieg mit Iran, die fragile Waffenruhe mit der Hisbollah in Libanon, die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen und die Ausweitung des Siedlungsbaus im von Israel besetzten Westjordanland.

Zur SZ-Startseite

MeinungWadephul in Israel
:Frieden in Nahost – das ist nicht das Ziel der Regierung in Jerusalem

SZ PlusKommentar von Kristiana Ludwig

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite