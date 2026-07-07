Kurz vor dem Nato-Gipfel in Ankara hat Außenminister Johann Wadephul (CDU) einen Zwischenstopp in Israel eingelegt. Dort traf er am Dienstagmorgen seinen Kollegen Gideon Saar. Gesprächsstoff gab es reichlich: der Krieg mit Iran, die fragile Waffenruhe mit der Hisbollah in Libanon, die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen und die Ausweitung des Siedlungsbaus im von Israel besetzten Westjordanland.
IsraelWie Wadephul beweisen will, dass Dialog etwas bringt
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Deutschland gilt in der EU als größter Bremser bei Sanktionen gegen Israel. Der Außenminister besucht seinen Amtskollegen – der Zeitpunkt der Reise ist nicht zufällig gewählt.
Von Kristiana Ludwig und Sina-Maria Schweikle, Tel Aviv/Berlin
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