Bundesverfassungsgericht zu WaffenexportenSchutzpflicht ja, Klage nein

Gazastadt nach israelischen Angriffen. Ein Palästinenser, der durch deutsche Lieferungen ans israelische Militär sein Leben bedroht sieht, wollte Klage dagegen einreichen.
Gazastadt nach israelischen Angriffen. Ein Palästinenser, der durch deutsche Lieferungen ans israelische Militär sein Leben bedroht sieht, wollte Klage dagegen einreichen. (Foto: AFP)

Die Bundesregierung muss bei Rüstungsexporten an Israel auch die Menschenrechte der Palästinenser beachten, sagt das Bundesverfassungsgericht. Einklagen können die Betroffenen dies aber nicht.

Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Das Ergebnis dürfte niemanden sonderlich überrascht haben. Das Bundesverfassungsgericht hat es abgelehnt, Rüstungsexporte der Bundesregierung nach Israel zu beanstanden. Dies sei Außenpolitik, da habe die Bundesregierung einen weiten Spielraum – Völkerrecht hin oder her. Die Klage eines Palästinensers, der im Gazastreifen lebt und durch deutsche Lieferungen ans israelische Militär sein Leben bedroht sieht, wurde nicht zur Entscheidung angenommen. Nicht einmal ein kompletter Karlsruher Senat hat sich mit dem Fall befasst, entschieden hat lediglich eine Dreierkammer. Das klingt nach einer schnöden Abfuhr aus formalen Gründen, Höchststrafe für einen Kläger. Nur hat das Gericht dafür stattliche 33 Seiten benötigt. Ein derart hoher Begründungsaufwand ist stets ein klares Indiz dafür, dass die Sache doch nicht so einfach war.

Israel
:Manchmal schämt er sich jetzt für Israel

Ihre Eltern und Großeltern flohen vor dem Terror der Nazis hierher und bauten ein offenes, sicheres, tolerantes Land auf. Aber jetzt entfremden sich viele Israelis von ihrer Heimat. Von Netanjahus neuem, kalten Israel. Und gehen.

SZ PlusVon Kristiana Ludwig (Text) und Friedrich Bungert (Fotos)

