LibanonDie Suche nach Ron Arad endet als Blutbad

Lesezeit: 3 Min.

Der israelische Navigator Ron Arad fiel 1986 in die Hände der Hisbollah. Sein weiteres Schicksal ist unklar.
Der israelische Navigator Ron Arad fiel 1986 in die Hände der Hisbollah. Sein weiteres Schicksal ist unklar. HO/AFP

Im Osten Libanons gräbt eine israelische Spezialtruppe nach den Überresten des 1986 verunglückten Luftwaffen-Offiziers. Die Aktion scheitert und hat fatale Folgen für Dutzende Einheimische.

Von Tomas Avenarius, Tel Aviv

Ein verschlafenes Dorf in der Bekaa, oben in den Bergen, nahe der syrischen Grenze. Hier in An-Nabi Schayt soll der frommen Legende nach Seth, der dritte Sohn von Adam und Eva, begraben liegen. Und ein paar bekannte Kommandeure der Hisbollah-Miliz dazu, Abbas al-Musawi etwa oder Fuad Schukr.

