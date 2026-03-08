Ein verschlafenes Dorf in der Bekaa, oben in den Bergen, nahe der syrischen Grenze. Hier in An-Nabi Schayt soll der frommen Legende nach Seth, der dritte Sohn von Adam und Eva, begraben liegen. Und ein paar bekannte Kommandeure der Hisbollah-Miliz dazu, Abbas al-Musawi etwa oder Fuad Schukr.