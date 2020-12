Neuwahl unerwünscht: Premierminister Benjamin Netanjahu nach seiner Impfung im Sheba Medical Center in Ramat Gan.

Premierminister Benjamin Netanjahu und sein Rivale, Verteidigungsminister Benny Gantz, sind trotz ihres permanenten Streits nicht an einer neuen Abstimmung interessiert. Deshalb versuchen sie nun mit einem Trick, die vierte Parlamentswahl innerhalb von zwei Jahren abzuwenden.

Von Peter Münch, Tel Aviv

In Israel wird die Politik gern nach Art eines Thrillers inszeniert: Unvorhergesehene Wendungen gehören stets dazu, Spannung bis zur letzten Minute ist Pflicht. All dies kommt nun auch wieder beim Ringen um eine Neuwahl zum Tragen, auf die sich das Land eigentlich längst eingestellt hatte. Kurz vor Torschluss jedoch ist plötzlich ein Kompromiss auf den Verhandlungstisch gelangt, mit dem die vierte Parlamentswahl innerhalb von zwei Jahren noch abgewendet werde soll. Geeinigt haben sich darauf Premierminister Benjamin Netanjahu von der Likud-Partei und Verteidigungsminister Benny Gantz vom Koalitionspartner Blau-Weiß. Widerstand gibt es allerdings noch von verschiedenen Seiten. In den wenigen Stunden, die bis zur Entscheidung bleiben, wird heftig um eine Lösung gerungen.

Es ist ein Rennen gegen die Zeit. Denn wenn bis um Punkt null Uhr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Parlament kein Haushalt verabschiedet ist, löst sich die Knesset nach derzeitiger Gesetzeslage automatisch auf. Der nun gefundene Kompromiss setzt auf Zeitgewinn und will kurzfristig die Frist bis zur Verabschiedung eines Haushalts ausdehnen. Im August war dies schon einmal praktiziert worden, damals war die Frist um 120 Tage verlängert worden. Nun ist ein Aufschub bis zum 31. Dezember für die Verabschiedung des Haushalts 2020 und bis zum 5. Januar für den Haushalt 2021 im Gespräch. Wenn die Haushaltsverabschiedung auch bis dahin nicht klappt, soll wie geplant im März gewählt werden.

Die hektischen Bemühungen in letzter Minute mögen für die Wähler höchst verwirrend sein. Die Protagonisten aber folgen damit ihrem jeweiligen politischen Kalkül. Netanjahu und Gantz haben beide stets betont, dass sie trotz ihres permanenten Streits nicht an einer Neuwahl interessiert sind. Damit wollen sie zum einen die Schuld für das Scheitern ihrer Regierung der jeweils anderen Seite zuschieben. Zum anderen haben sie aber auch beide gute Gründe, eine Neuwahl zu fürchten.

Netanjahus Hoffnung, danach eine stabilere Regierung bilden zu können, wird bedroht durch die Gründung einer neuen Partei des früheren Likud-Politikers Gideon Saar. In den Umfragen ist sie gleich auf den zweiten Platz gesprungen. Saar hat eine Koalition mit Netanjahu ausgeschlossen. Mindestens genauso große Probleme hat Gantz. Er müsste bei einer Neuwahl nicht nur endgültig seine Ambition begraben, im nächsten November zum Regierungschef aufzurücken, wie dies im Koalitionsabkommen unter dem Stichwort Rotation vereinbart ist. Sein Blau-Weiß-Bündnis dürfte insgesamt in der Bedeutungslosigkeit verschwinden.

Der nun ausgehandelte Kompromiss trifft jedoch im Lager von Gantz auf heftige Kritik. Dort sind mehrere Abgeordnete davon überzeugt, dass keine Zusammenarbeit mit Netanjahu mehr möglich ist. Zudem beinhaltet die jetzige Einigung auch noch Zugeständnisse, die die Position des von Blau-Weiß gestellten Justizministers Avi Nissenkorn schwächen. Angesichts der laufenden Korruptionsverfahren gegen Netanjahu hält er einen Schlüsselposten in der Regierung inne. Vor dem Haus von Gantz versammelten sich Hunderte Demonstranten, die gegen den Kompromiss protestierten und eine Auflösung der erst im Mai gebildeten Regierung forderten.

Besonders scharf hat der neue Parteigründer Gideon Saar gegen den Kompromiss gewettert, der seine Hoffnung auf eine baldige Neuwahl zunichtemachen würde. "Es hat niemals eine Regierung gegeben, die mehr Schande über die Knesset gebracht, die Bürger so zum Narren gehalten und damit unserer Demokratie so sehr geschadet hat wie die gegenwärtige", erklärte er.

Während das ganze Land nun gespannt darauf wartet, wie sich das Wahl-Drama auflöst, hat sich Premier Netanjahu längst schon wieder in einen neuen Kampf geworfen. Dabei geht es darum, das mutierte Coronavirus von Israel fernzuhalten. In solchen Zeiten, so argumentiert er, sei eine Neuwahl ohnehin nicht zu verantworten.