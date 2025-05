Von Robert Roßmann, Jerusalem

Dass diese Reise eine besondere ist, zeigt sich am Dienstagabend um kurz vor halb acht. Draußen ertönt auf einmal Raketenalarm. Und drinnen, im King David Hotel, beginnen Durchsagen. Man möge sich doch in den Schutzraum begeben. Im ersten Untergeschoss findet man dann auch Wegweiser. Rechts geht es zum Swimming Pool, links „TO SAFETY ZONE“ – so steht es auf dem Schild. In dem Raum sitzen bereits Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, seine Frau und viele andere. Willkommen in Jerusalem.