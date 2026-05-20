Provokation. Das ist die Reaktion, die Bezalel Smotrich wählt. Der israelische Finanzminister sagt, der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag habe einen Haftbefehl gegen ihn beantragt. Deshalb habe er die Räumung des Beduinendorfes Chan al-Ahmar im besetzten Westjordanland angekündigt. Schließlich, so behauptet es der rechtsreligiöse Minister, habe sich die Palästinensische Autonomiebehörde, die er als „Terrororganisation“ bezeichnetet, hinter den Kulissen für Haftbefehle gegen führende israelische Politiker wie ihn eingesetzt. Der IStGH und die zuständige Anklagebehörde äußerten sich nicht zur Frage des Haftbefehls.
Das Verfahren für solche Anträge ist vertraulich, der genaue Grund daher unbekannt.
IsraelJe mehr Druck, desto härter
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Israels rechtsextremer Finanzminister Smotrich erwartet, dass der Internationale Strafgerichtshof gegen ihn Haftbefehl beantragt. Zur Antwort kündigt er neue Härten gegen Palästinenser an.
Von Sina-Maria Schweikle, Tel Aviv
Provokation. Das ist die Reaktion, die Bezalel Smotrich wählt. Der israelische Finanzminister sagt, der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag habe einen Haftbefehl gegen ihn beantragt. Deshalb habe er die Räumung des Beduinendorfes Chan al-Ahmar im besetzten Westjordanland angekündigt. Schließlich, so behauptet es der rechtsreligiöse Minister, habe sich die Palästinensische Autonomiebehörde, die er als „Terrororganisation“ bezeichnetet, hinter den Kulissen für Haftbefehle gegen führende israelische Politiker wie ihn eingesetzt. Der IStGH und die zuständige Anklagebehörde äußerten sich nicht zur Frage des Haftbefehls.
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