Eine Reise und ein lautes Unbehagen. Jordan Bardella, Präsident der rechtsextremen französischen Partei Rassemblement National , und Marion Maréchal, Enkelin des kürzlich verstorbenen Parteigründers Jean-Marie Le Pen, nehmen an einer zweitägigen internationalen Konferenz gegen Antisemitismus teil – in Jerusalem, eingeladen von der israelischen Regierung. Eine Einladung haben auch andere Vertreter radikal rechter Parteien erhalten, etwa von der spanischen Vox, der ungarischen Fidesz, den postfaschistischen Fratelli d'Italia.

Doch wohl nirgendwo sonst gibt die Teilnehmerschaft mehr zu reden als in Frankreich, dem Land mit der größten jüdischen Gemeinde in Europa. Und das ist kein Wunder. Die Partei der Le Pens mag sich viel Mühe geben, ihre antisemitische Vergangenheit vergessen zu machen mit ihrer Operation der sogenannten „dédiabolisation“, einer „Entteufelung“ also: Doch das Teuflische hallt nach.

Die Partei sagt, sie habe mit dem Antisemitismus gebrochen – doch manche zweifeln daran

Für Bernard-Henri Lévy, den berühmten französischen Autor und Philosophen, ist diese Premiere von Bardella und Maréchal in Israel der Grund, weshalb er selbst seine ursprünglich geplante Konferenzteilnahme wieder abgesagt hat.

In einem Brief an den israelischen Präsidenten Isaac Herzog schreibt BHL, wie er in Frankreich genannt wird, er habe erst nachträglich von der Anwesenheit Bardellas und Maréchals erfahren, sonst hätte er gar nicht zugesagt. „Ich weiß schon, dass die größten Parteien der Ultrarechten, also auch der Rassemblement National, jetzt von sich sagen, sie hätten mit dem Antisemitismus gebrochen.“ Manche in der jüdischen Gemeinde würden das glauben, auch prominente Figuren, etwa der heute 89-jährige Historiker und Holocaust-Überlebende Serge Klarsfeld. Er aber, Lévy, bleibe sehr vorsichtig.

Die französische Vereinigung „Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme“, kurz Licra, wurde noch etwas deutlicher. Auf X schreibt sie über die Einladung des Rassemblement National nach Israel: „Mit Antisemitismus hat diese Partei etwa so viel zu tun wie Mücken im Kampf gegen die Malaria.“

Aus der Entourage von Bardella und Maréchal, die nicht formell zur Partei gehört, heißt es, diese Reise sei ein „politischer Triumph“, eine wichtige Etappe bei der „Normalisierung“. Tatsächlich versuchen die Lepenisten seit einigen Jahren, ihr Image zu korrigieren: Statt gegen Juden hat man jetzt etwas gegen Muslime.

Als im Nachgang zum Terrorüberfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 in Paris gegen den Antisemitismus marschiert wurde, marschierten die Spitzen des Rassemblement National hinten mit. Sehr erwünscht waren sie nicht, sie wurden auch ausgepfiffen. Doch für die Partei zählten die Bilder. Seitdem wiederholt Bardella bei jeder Gelegenheit, sie hätten am Marsch teilgenommen, das sei der Beleg für den inneren Wandel.

Die Partei musste etwa hundert Bewerber zur Wahl 2024 wegen Posts in den sozialen Medien zurückziehen

In den Reihen der Partei sitzen allerdings noch immer mutmaßliche Antisemiten. Das haben auch die jüngsten Parlamentswahlen 2024 gezeigt: Etwa hundert Bewerber musste die Partei zurückziehen, nachdem deren antisemitischen, rassistischen oder homophoben Posts in den sozialen Medien publik geworden waren.

Allein die Nennung des Namens Le Pen ruft alle Geister zurück. Jean-Marie Le Pen war ein notorischer Antisemit, er wurde mehrmals verurteilt für seinen Judenhass. Für Bardella aber, der neulich in einem Fernsehinterview auf den Antisemitismus des Parteigründers angesprochen wurde, war Le Pen kein Antisemit. Später, als man in der Partei merkte, dass diese Aussage nicht so gut zum neuen Kurs passte, korrigierte sich Bardella.

Im Gründungsteam des Front National, wie die Partei früher hieß, saßen 1972 unter anderem zwei ehemalige Mitglieder der Waffen-SS. Das wurde nie vergessen, auch in Israel nicht. Marine Le Pen, Tochter Jean-Maries und seit 2011 Kopf der Partei, wurde jetzt auch nicht nach Jerusalem eingeladen. Viele Israelis hätten eine Einladung an eine Le Pen wohl als Provokation empfunden. Bei Marion Maréchal geht die direkte Verwandtschaft im Namen unter.

Die extreme Rechte profitiert vom Verhalten der radikalen Linken

Wenn es dem Rassemblement National trotzdem gelungen ist, auch in der jüdischen Gemeinschaft etwas an Glaubwürdigkeit zu gewinnen, liegt das auch am gleichzeitig ambivalenten und zuweilen grenzwertigen Gebaren der radikal linken Partei La France Insoumise von Jean-Luc Mélenchon. Ebenfalls seit dem 7. Oktober.

Die Spitzen der Insoumise weigerten sich lange, den Terrorüberfall der Hamas überhaupt als solchen zu beschreiben, sie wanden sich bei der Definition der Terrororganisation. In Frankreich wurde ihnen vorgeworfen, sie schürten damit den Antisemitismus in einem Teil der französischen Bevölkerung, vor allem in den Banlieues, wo die meisten ihrer Wähler herkommen.

Zuletzt empörte die Partei mit einem Poster für eine große Kundgebung der Linken gegen die extreme Rechte. Man sah darauf Cyril Hanouna, einen berühmten und streitbaren TV-Moderator, Sohn jüdischer Einwanderer aus Tunesien. La France Insoumise zeigte ihn schwarz-weiß, mit starkem Kontrast, etwa so, wie die Propagandisten der Nazis in den 1930-er Jahren Juden zeigten. Das Bild blieb nur kurz online und wurde dann ersetzt. Doch seither wird in Frankreich wieder darüber debattiert, wer problematischer und spaltender sei für die Demokratie und das gesellschaftliche Zusammenleben: die extreme Rechte oder die radikale Linke?