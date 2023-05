Militante Palästinenser im Gazastreifen haben am Mittwoch Dutzende Raketen auf israelisches Gebiet geschossen. Ein Sprecher des Militärs sprach von mehr als 60 Raketen, die am Nachmittag innerhalb einer Stunde abgefeuert wurden. Weiterer Beschuss sei zu erwarten. Auch im Zentrum Israels heulten am Nachmittag die Sirenen. Laut Rettungssanitätern gab es zunächst keine Hinweise zu Verletzten. Lokalen Quellen aus dem Gazastreifen zufolge wurden die Raketen als Reaktion auf die israelischen Angriffe in dem Küstengebiet abgefeuert.

Zuvor hatte Israels Luftwaffe mehrere Ziele der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad im Gazastreifen angegriffen. Aus palästinensischen Sicherheitskreisen hieß es, militärische Anlagen und Einrichtungen des Islamischen Dschihad seien getroffen worden. Laut Krankenhausangaben wurde mindestens ein Palästinenser getötet.

Die israelische Luftwaffe hatte in der Nacht zu Dienstag drei ranghohe Mitglieder des Islamischen Dschihad gezielt getötet. Bei den israelischen Luftangriffen in dem Küstenstreifen wurden insgesamt 13 Menschen getötet, unter ihnen sollen auch mehrere Frauen und Kinder gewesen sein. Zudem kamen am Dienstag bei einem israelischen Angriff auf ein Auto im südlichen Gazastreifen zwei Mitglieder einer militanten palästinensischen Gruppierung ums Leben. Nach Armeeangaben sollen sie mindestens eine Panzerabwehrrakete transportiert haben.

Mehrere Gruppierungen im Gazastreifen kündigten Vergeltung an. Die israelische Armee begründete den militärischen Schlag mit mehreren Angriffen aus dem Gazastreifen in den vergangenen Wochen. Zuletzt feuerten militante Palästinenser nach dem Tod eines palästinensischen Häftlings in der vergangenen Woche Dutzende Raketen und Mörsergranaten auf israelisches Gebiet ab.