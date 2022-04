Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen haben am Freitag die traditionellen Kreuzwegprozessionen in der Jerusalemer Altstadt stattgefunden. Am Zugweg kam es zeitweise zu Gedränge und Auseinandersetzungen zwischen einheimischen Christen und Muslimen, die zum zweiten Freitag im Ramadan auf den Tempelberg strömten. Den Anfang der Prozessionen entlang der Via Dolorosa mit den 14 Stationen des Leidenswegs Jesu machte die Lateinische Pfarrei von Jerusalem, die mit zwei großen Holzkreuzen durch die Gassen der Altstadt zog . Erstmals seit Beginn der Pandemie schlossen sich wieder ausländische Pilger dem Kreuzweg an. Am frühen Freitagmorgen hatte es auf dem Tempelberg mehrstündige Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Polizisten gegeben, bei denen laut örtlichen Medienberichten drei Beamte und mindestens 152 Palästinenser verletzt wurden, acht von ihnen schwer.