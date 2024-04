Wut und Verzweiflung: Am Dienstag kam es in Jerusalem zu Demonstrationen regierungskritischer Demonstranten.

Demonstrationen gegen Benjamin Netanjahu: Der Premier hat zwar allen Umfragen zufolge die Unterstützung der Mehrheit in Israel längst verloren. Doch mit Kritik an seiner Kriegsführung in Gaza hat der Protest wenig zu tun.