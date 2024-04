Zehntausende Menschen haben am Sonntagabend in Jerusalem gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu demonstriert. Die Teilnehmer forderten den Rücktritt des rechtskonservativen Politikers sowie sofortige Neuwahlen. Laut israelischen Medien handelte es sich um den größten Protest gegen die Regierung seit Ausbruch des Krieges Anfang Oktober. Die Regierungsgegner haben ein Protestcamp mit rund hundert Zelten errichtet. An den Aktionen sind auch Teile jener Bewegung beteiligt, die im vergangenen Jahr Proteste gegen die Justizreformen organisiert hatte. Unter den Demonstranten, die sich vor dem israelischen Parlament versammelten, waren zahlreiche Angehörige der noch immer in Gaza festgehaltenen Geiseln. Die Teilnehmer forderten eine Wiederaufnahme der Verhandlungen mit der radikalislamischen Hamas und eine sofortige Freilassung der Geiseln.