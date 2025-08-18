In Israel haben Hunderttausende mit Streiks und Blockaden für ein Ende des Krieges und die Freilassung aller Geiseln demonstriert. Die Regierung Netanjahu will ihre Offensive in Gaza aber ausweiten.

Bernd Dörries, Beirut

Es war eine der größten Demonstrationen seit dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober und dem Krieg gegen Gaza, der bald darauf begann. Am Wochenende kamen wahrscheinlich Hunderttausende Menschen nach Tel Aviv, um für die Freilassung der Geiseln zu demonstrieren, und gegen den endlosen Krieg. „Bringt sie alle nach Hause! Beendet den Krieg!“, riefen die Demonstranten. An vielen Orten im Land legten die Menschen ihre Arbeit nieder, bis zu einer Million sollen sich nach Angaben des Forums für Geiseln und vermisste Familien beteiligt haben.