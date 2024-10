Bei einem Anschlag in Israel wurde nach Behördenangaben ein Polizist getötet. Vier weitere Menschen seien verletzt worden, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Der Attentäter eröffnete den Angaben zufolge auf einer Schnellstraße südlich von Tel Aviv das Feuer auf Autofahrer. Er sei daraufhin selbst von einem Zivilisten erschossen worden. Der genaue Hintergrund des Vorfalls werde ermittelt. Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor mehr als einem Jahr ist es auch in Israel vermehrt zu Anschlägen von Palästinensern gekommen. Unterdessen teilte das UN-Menschenrechtsbüro mit, dass das israelische Militär den Norden des Gazastreifens abriegele. Es scheine „Nord-Gaza vollständig vom Rest des Gazastreifens abschneiden“ zu wollen. Israelische Truppen kehren in Gebiete zurück, die in den ersten Monaten des seit einem Jahr dauernden Krieges massiv bombardiert wurden.