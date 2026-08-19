Es ist jetzt genau zwei Monate her, da machte der israelische Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, 50, das letzte Mal international Schlagzeilen. Damals ging es um eine Aktivistengruppe, die versucht hatte, den abgeriegelten Gazastreifen mit Booten zu erreichen. Ben-Gvir veröffentlichte ein Video, das die europäischen Staatsbürger in israelischem Gewahrsam zeigte: auf dem Steinboden kniend, das Gesicht nach unten gerichtet, die Handgelenke mit Kabelbindern gefesselt. „Willkommen in Israel“, sagte er auf Hebräisch und schwenkte eine Landesfahne. Mit dem Finger zeigte der Minister auf die Frauen und Männer am Boden und rief: „Sie sind keine Helden. Sie sind gar nichts!“ Das Video löste in Europa Empörung aus – genauso wie nun seine jüngsten Äußerungen über Gaza. In einem Podcast hatte Ben-Gvir gefordert, dass Israels Armee jede Nacht 30 bis 40 Palästinenser töten solle, auch wenn sie keine unmittelbare Gefahr darstellten. In Gaza gebe es Menschen, die es nicht verdienten zu leben, sagte er.