In Israel treibt die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in dieser Woche die Einführung einer neuen Todesstrafe voran. Geplant ist, die Exekution von Personen zu ermöglichen, die wegen Terrorismus angeklagt wurden – was Experten zufolge vor allem Palästinenser betreffen würde. Der rechtsextreme Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, hatte nach der ersten Lesung im Herbst erklärt, das Gesetz richte sich gegen „arabischen Terrorismus“; Terroristen würden, sobald die Regelung beschlossen sei, nur noch „in die Hölle entlassen“. Zuvor hatte er bei einer Anhörung einen Anstecker in Form eines Galgens am Revers getragen.