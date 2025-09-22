Immer mehr Länder erkennen einen palästinensischen Staat an, als Antwort kündigt Israels Regierung harsche Reaktionen an – davor wiederum warnen arabische Staaten. So könnten sich regionale Konflikte verschärfen.

Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv

Am Sonntag haben bereits Kanada, Australien und Portugal einen palästinensischen Staat anerkannt. An diesem Montagabend wollen Frankreich und Saudi-Arabien bei einem Gipfeltreffen in New York mit Dutzenden Staats- und Regierungschefs für eine Zwei-Staaten-Lösung im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern werben. Es wird erwartet, dass mehrere Länder bei dem Treffen einen Staat Palästina formell anerkennen, unter anderem auch Belgien, Neuseeland, Luxemburg und San Marino.