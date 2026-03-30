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TerrorismusIsraels Regierung will Todesstrafe – nur für Palästinenser

Lesezeit: 2 Min.

Polizeiminister Itamar Ben-Gvir, hier mit Premierminister Netanjahu, trägt am Kragen eine Henkersschlinge als  Symbol für die Todesstrafe.
Polizeiminister Itamar Ben-Gvir, hier mit Premierminister Netanjahu, trägt am Kragen eine Henkersschlinge als  Symbol für die Todesstrafe. Oren Ben Hakoon/REUTERS

In Israel wird womöglich künftig wieder hingerichtet. Die Knesset stimmt heute über einen entsprechenden Entwurf ab. Betroffen wären allerdings nur Palästinenser. Menschenrechtler sind entsetzt, auch aus Deutschland kommt Kritik.

Von Sonja Zekri, Tel Aviv

Israel will voraussichtlich künftig wieder die Todesstrafe vollstrecken – aber nur an Palästinensern. Am Montag, kurz vor dem jüdischen Pessach-Fest, wird das Parlament in zweiter und dritter Lesung über eine Änderung des Strafgesetzes abstimmen, die auf die Initiative des rechtsextremen Polizeiministers Itamar Ben-Gvir und seine Partei Otzma Jehudit, Jüdische Stärke, zurückgeht. Am Dienstag hatte sie den Sicherheitsausschuss passiert.

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