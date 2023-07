Nora Ghaith Sub-Laban fragt sich: "Wie fühlt es sich für die Siedler wohl an, in einem Haus voller fremder Erinnerungen zu leben?"

In dieser Wohnung wurde sie geboren, starben ihre Eltern, wuchsen ihre fünf Kinder auf - doch das zählt nichts mehr. Nora Ghaith Sub-Laban musste nun, wie viele andere Palästinenser auch, ihr Haus in Jerusalem zugunsten jüdischer Siedler räumen. Und sie will nicht schweigen.

Von Sina-Maria Schweikle

Da steht sie nun auf dem Kopfsteinpflaster der schmalen Gasse und wirft noch einmal den Blick auf das, was einmal ihre Wohnung war. "Unser Land, unsere Häuser, unser Boden, sie werden immer palästinensisch bleiben", sagt Nora Ghaith Sub-Laban in die Handykameras, die auf sie gerichtet sind. Sie lehnt sich an das alte Haus in Ostjerusalem und hat Tränen in den Augen. Mehr als 45 Jahre lang hat die Familie Sub-Laban gegen die Versuche von Siedlern gekämpft, ihre Wohnung zu übernehmen. Vergangene Woche haben sie diesen Kampf verloren, nachdem das oberste israelische Gericht Anfang des Jahres den letzten Berufungsantrag der Familie gegen die Räumung abgelehnt hatte. Aus dem Fenster ihrer ehemaligen Wohnung weht nun die israelische Flagge. Eine Flagge, die man immer häufiger im muslimischen Viertel der Jerusalemer Altstadt sieht.