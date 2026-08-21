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WestjordanlandUS-Botschafter verurteilt Siedlergewalt in Kusra

Lesezeit: 3 Min.

Palästinenser aus ihrem Zuhause zu vertreiben, verletze „das Gesetz Gottes“, sagte der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee.
Palästinenser aus ihrem Zuhause zu vertreiben, verletze „das Gesetz Gottes“, sagte der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee. Ronen Zvulun/REUTERS

Im palästinensischen Kusra versuchen israelische Siedler weiter, Familien aus ihren Häusern zu vertreiben. Der Fall löst in den USA Empörung aus, und ist doch nur einer von vielen.

Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv

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Nachdem israelische Siedler in dem palästinensischen Ort Kusra im Westjordanland seit nun fast zwei Wochen mehrere Häuser belagern, hat der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, die Vorgänge erneut scharf verurteilt. Der Versuch, die Palästinenser aus ihrem Zuhause zu vertreiben, verletze „das Gesetz Gottes“, sagte er. Unter Berufung auf die Zehn Gebote sagte Huckabee: „Du sollst nicht stehlen“ und dass Menschen weder nehmen noch „begehren“ sollten, was anderen gehört.

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