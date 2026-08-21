Im palästinensischen Kusra versuchen israelische Siedler weiter, Familien aus ihren Häusern zu vertreiben. Der Fall löst in den USA Empörung aus, und ist doch nur einer von vielen.

Nachdem israelische Siedler in dem palästinensischen Ort Kusra im Westjordanland seit nun fast zwei Wochen mehrere Häuser belagern, hat der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, die Vorgänge erneut scharf verurteilt. Der Versuch, die Palästinenser aus ihrem Zuhause zu vertreiben, verletze „das Gesetz Gottes“, sagte er. Unter Berufung auf die Zehn Gebote sagte Huckabee: „Du sollst nicht stehlen“ und dass Menschen weder nehmen noch „begehren“ sollten, was anderen gehört.